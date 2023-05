Semifinali Scudetto: spettacolo al Palasele. Napoli batte Feldi Eboli solo ai supplementari

Una partita indimenticabile si è svolta al Palasele tra Feldi Eboli e Napoli Futsal. La Gara 1 delle semifinali Scudetto 2023 del futsal italiano ha offerto emozioni senza fine. Il match si è concluso ai tempi supplementari con la rete di Salas che ha siglato il 2-3, regalando ai partenopei il primo punto della serie. Nonostante la Feldi Eboli abbia mostrato grande determinazione, non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni create.

Feldi Eboli sotto pressione iniziale: Napoli Futsal in vantaggio

Nella splendida cornice del pubblico del Palasele, la Feldi Eboli ha iniziato la partita con qualche affanno, subendo l’assalto dei partenopei. Fortino ha trovato il vantaggio per il Napoli con un tiro da fuori area dopo soli 3 minuti.

Tuttavia, il tecnico Salvo Samperi ha capito l’importanza del momento e ha incoraggiato la sua squadra, restituendo loro fiducia. La Feldi è rinata e ha iniziato a prendere il controllo del campo.

A metà del primo tempo, grazie a un’ottima azione di Vincenzo Caponigro, la Feldi ha pareggiato il punteggio. Caponigro ha segnato con un destro imparabile, riportando la partita in parità.

La Feldi ha continuato a creare diverse occasioni, avvicinandosi più volte al gol del vantaggio. Selucio ha regalato al pubblico l’illusione ottica del gol con una grande giocata, mentre Braga ha centrato il palo con una spettacolare girata. Il Napoli ha reagito con Borruto, ma il portiere della Feldi ha respinto il suo tiro.

Nel finale del primo tempo, la Feldi ha colpito nuovamente il legno con Calderolli, che ha centrato l’incrocio dei pali con una rovesciata spettacolare. Il primo tempo si è concluso con la Feldi che ha dominato gran parte della partita.

Ripresa e nuovi vantaggi: Feldi Eboli non molla

L’inizio della ripresa è stato una replica del primo tempo, con il Napoli che è ripartito alla grande e ha trovato subito un nuovo vantaggio grazie a Fortino, autore della sua personale doppietta. Tuttavia, la Feldi non si è lasciata abbattere e si è aggrappata ancora una volta a una giocata di Vincenzo Caponigro, il simbolo del territorio. Il numero 7 ha superato il suo marcatore e ha segnato con un tiro imparabile per Pietrangelo, realizzando anche la sua doppietta personale.

Il Napoli ha cercato il terzo vantaggio, ma Mancha ha colpito il palo e Vavà ha deviato in angolo il tiro a porta vuota di Arillo. Il Palasele era in tumulto, e Dalcin ha tentato di beffare il portiere avversario con un pallonetto, ma senza successo. A metà della ripresa, grande occasione per Venancio, ma la Feldi non è riuscita a segnare. Pochi secondi dopo, da un’azione confusa in attacco del Napoli, un rimpallo ha colpito la traversa, e Dalcin si è infortunato cercando di salvare la palla. È dovuto uscire in barella, sostituito da Pasculli, reduce dalla prestazione decisiva contro Avellino.

A 8 minuti dalla fine, Guilhermao ha avuto un’occasione colossale, ma ha colpito il palo non riuscendo a segnare una rete che sembrava ormai fatta. Dopo alcuni minuti, Selucio ha centrato un clamoroso doppio palo in contropiede, e nel ribaltamento di fronte il Napoli è stato molto vicino al nuovo vantaggio, ma i giocatori di Samperi hanno salvato sulla linea. Entrambe le squadre hanno provato a segnare, ma senza successo, e si è così arrivati ai tempi supplementari.

Il gol decisivo e il Napoli in vantaggio: Feldi Eboli non demorde

Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo supplementare e porta la firma di Salas, dopo una bella combinazione con Fortino. Nel secondo tempo supplementare, Guilhermao ha avuto l’occasione per pareggiare, ma il brasiliano ha sbagliato un’altra occasione. La Feldi ha rischiato di subire il terzo gol, con il Napoli che ha colpito il palo.

Il mister Samperi ha deciso di schierare il portiere di movimento per gli ultimi 3 minuti, cercando di recuperare il risultato. La Feldi ha spinto tanto, ma non è riuscita a battere Pietrangelo. Nel finale, Restaino ha fatto urlare il Palasele di gioia apparente, ma il gol è sfiorato.

Alla fine, il Napoli ha vinto per 2-3, espugnando la tana della Feldi Eboli e portandosi in vantaggio nella serie. La prossima partita si giocherà il 3 giugno nella casa degli azzurri, dove la Feldi proverà a vincere per pareggiare la sfida. Dopo ciò che si è visto in campo questa sera, la Feldi ha tutte le carte in regola per farcela.