“Il progetto Violeta”: un convegno per costruire una rete contro la violenza di genere, ecco i dettagli

L’Associazione Differenza Donna Aps Ong è felice di estendere il suo invito a partecipare al convegno “Il progetto Violeta incontra la rete e il territorio”, che si terrà il 1° giugno 2023 presso il Salone dei Marmi – Palazzo di Città – Comune di Salerno. L’evento avrà luogo dalle 15.00 alle 18.00 il 1° giugno.

Ecco come opera l’associazione

L’Associazione Differenza Donna APS è responsabile della gestione di importanti centri antiviolenza nella città di Salerno. In particolare, il Centro Antiviolenza Leucosia e lo Sportello Antiviolenza presso la Procura sono due punti di riferimento per le donne che hanno subito violenza. Oltre a questi, l’Associazione gestisce anche il Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale di Zona S10 ad Atena Lucana e il Centro Antiviolenza “Anna Borsa” dell’Ambito Territoriale S04_2 a Pontecagnano Faiano (SA).

In collaborazione con vari partner, l’Associazione ha avviato il significativo “Progetto Violeta”, finanziato dalla Fondazione con il Sud. Attraverso questo progetto, l’obiettivo è mettere in atto e intensificare, nei prossimi tre anni, importanti azioni volte a tutelare, sostenere e proteggere le donne e i bambini che sono sopravvissuti alla violenza. Saranno anche promossi percorsi di formazione rivolti a tutta la rete antiviolenza, oltre a essere previste azioni di sensibilizzazione e prevenzione.

Il convegno

Il convegno rappresenterà un’importante occasione per presentare il progetto e i partner coinvolti. Sarà un’opportunità preziosa per conoscerci reciprocamente e garantire che la nostra rete possa davvero immergersi nelle pratiche della nostra collaborazione. Saremo lieti di accogliere professionisti, attivisti e tutte le persone interessate che desiderano contribuire a creare una società più sicura e consapevole della violenza di genere.

Le finalità

Durante l’evento, verranno illustrate le strategie e le iniziative chiave del “Progetto Violeta“, fornendo una panoramica completa delle attività che saranno messe in atto per contrastare la violenza di genere. Sarà inoltre l’occasione per promuovere una discussione aperta e inclusiva, in cui si potranno condividere esperienze, idee e proposte per migliorare l’efficacia del nostro impegno collettivo.

Il convegno si svolgerà presso il suggestivo Salone dei Marmi, ubicato nel Palazzo di Città del Comune di Salerno. Questa sede rappresenta un luogo simbolico, in cui i rappresentanti delle istituzioni locali e i membri dell’Associazione Differenza Donna potranno incontrarsi e unire le forze per contrastare la violenza di genere nel territorio. La sua centralità e la sua importanza storica e culturale saranno la cornice ideale per un evento di tale rilevanza.