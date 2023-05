Sicurezza stradale: un altro comune del Cilento attiva un autovelox

Un altro comune pronto ad installare un autovelox. Si tratta di Giungano. Uno dei primi atti dell’amministrazione comunale guidata dal riconfermato sindaco Giuseppe Orlotti, infatti, è stato quello di approvare una convenzione per il comodato d’uso dell’apparecchio in dotazione alla polizia municipale di Capaccio Paestum. L’obiettivo dichiarato è puntare sulla sicurezza.

Il comune di Giungano punta sulla sicurezza

«L’Amministrazione Comunale di Giungano intende sviluppare politiche sulla sicurezza stradale ponendo in essere azioni di controllo che, nel loro insieme, possano portare alla riduzione dei fenomeni di uso improprio delle strade comunali che provinciali da parte di motociclisti ed automobilisti», precisano da palazzo di città.

L’autovelox mobile preso in comodato da Capaccio Paestum permetterà di monitorare il traffico e sanzionare il mancato rispetto delle regole.

«L’uso dello strumento di controllo della velocità è precipuamente quello di sensibilizzare i conducenti dei veicoli a motore a moderare la velocità dei medesimi, rispettando i limiti di velocità stabiliti dal vigente Codice della Strada e, soprattutto, di prevenire gli incidenti stradali con le infauste conseguenze degli stessi. Si persegue così la prospettiva di programmare e organizzare l’utilizzo condiviso di dotazioni e attrezzature costose e si vuole incentivare la pratica di scambio e sostegno reciproco tra Enti attraverso strumenti che permettano di svolgere con efficienza i controlli di Polizia Stradale». L’accordo di comodato sarà valido per 36 mesi.

Autovelox: le iniziative degli altri comuni

Il comune di Giungano non è l’unico ad aver scelto di attivare un autovelox. Nei giorni scorsi anche Agropoli ha preso in comodato l’apparecchio in dotazione al comune di Rutino per il controllo elettronico della velocità.