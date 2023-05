Cilento: controlli antidroga a scuola. In un bagno spuntano un coltello e marijuana

Nella mattinata di oggi, 19 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno condotto specifici controlli presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento. L’obiettivo di tali controlli era la prevenzione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani frequentatori dell’istituto.

Scoperta di marijuana e coltello

Durante le attività antidroga, con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti in un bagno maschile non utilizzato all’interno dell’istituto modici quantitativi di marijuana. Presente anche un coltello utilizzato presumibilmente per il taglio della sostanza. Gli oggetti sono stati sequestrati. Da chiarire a chi appartenessero.

Proseguimento delle attività antidroga

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania continueranno le attività antidroga anche nei prossimi giorni. La finalità delle forze dell’ordine è quella di intensificare i controlli ulteriormente, soprattutto nelle zone costiere frequentate dalla movida, in vista dell’arrivo della stagione estiva.

L’obiettivo è contrastare il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovani che potrebbero essere più vulnerabili a tali pericoli. Già in passato i militari hanno condotto attività finalizzate a reprimere tali fenomeni.