Uncem-Comunità Montane, Pino Palmieri: “dalla Provincia solo promesse e preoccupazioni”

Nell’ambito di un incontro tenutosi nella sede della Provincia di Salerno tra i rappresentanti di Uncem (Unione Nazionale Comunità di Montagna) e delle Comunità Montane, si è discusso della necessità di potenziare la manutenzione della viabilità provinciale.

Occorre sinergia e collaborazione

Dopo l’annuncio del presidente Franco Alfieri, secondo il quale “le Comunità Montane, l’Arechi Multiservice, gli operai idraulico-forestali e le imprese convenzionate con ACAMIR saranno impegnati in modo coordinato nella manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria provinciale” e che “occorre sinergia e collaborazione istituzionale”, il coordinatore di Forza Italia per la Valle del Calore e gli Alburni, Pino Palmieri, ha espresso la sua opinione in merito.

Le parole di Pino Palmieri

“Per occultare l’incapacità gestionale dell’ente Provincia, verrà trascurata quella che è la manutenzione dei territori comunali”, dichiara Palmieri, evidenziando una preoccupazione condivisa da molti. L’esponente politico critica il fatto che l’attenzione si stia concentrando sui fondi europei Fesr, anziché sull’utilizzo dei fondi regionali per affrontare la questione.

Palmieri afferma che sono state pianificate azioni in collaborazione con le Comunità Montane, con l’obiettivo di includere la gestione della viabilità provinciale nei finanziamenti destinati a queste ultime. Tuttavia, il coordinatore di Forza Italia solleva una questione fondamentale: “Ma le stabilizzazioni degli operai a tempo determinato e le nuove assunzioni che fine hanno fatto? Sono solo promesse da ripetere all’avvicinarsi della prossima tornata elettorale”.

L’incontro tra Uncem e Comunità Montane: preoccupazioni e promesse

Palmieri si dice anche “compiaciuto che ad un post al riguardo sul mio profilo Facebook abbia messo ‘mi piace’ proprio il presidente nazionale di UNCEM, Marco Bussone. Ciò significa che le persone intelligenti mettono da parte la propria posizione ideologica per il bene del territorio”. Questa nota positiva dimostra che, nonostante le diverse posizioni politiche, è possibile trovare un punto di incontro per il bene della comunità.

L’incontro tra Uncem e le Comunità Montane ha sollevato interrogativi sulla gestione e l’efficacia dell’ente Provincia, che secondo Palmieri sembra concentrarsi più sulle promesse e sulla politica elettorale che sulla reale risoluzione dei problemi.

La necessità di stabilizzazioni degli operai a tempo determinato e nuove assunzioni è stata evidenziata come una priorità, mentre l’attenzione sui finanziamenti europei ha sollevato preoccupazioni sulla manutenzione dei territori comunali.