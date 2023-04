Caregiver familiari nelle aree del Cilento, Diano e Alburni: ecco come presentare domanda

C’è tempo fino al 28 aprile 2023 per presentare la domanda che permetterà di accedere ai contributi destinati ai Caregiver Familiari.

La domanda dovrà essere recapitata al comune che rappresenta l’ente capofila del Piano di Zona di riferimento, a seconda del luogo di residenza.

Per quanto riguarda le aree del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni e della Valle del Sele, gli ambiti di riferimento sono: l’Ambito S8 con Vallo della Lucania come ente capofila, l’Ambito S7 con Roccadaspide come ente capofila, l’Ambito S5 con Eboli come ente capofila e l’Ambito S9 con Sapri come ente capofila.

Ogni Ambito include tutti i comuni di quell’area territoriale, i requisiti

L’istanza, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione necessarie a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità al beneficio di 750,00 €, dovrà essere compilata utilizzando l’apposita modulistica reperibile sui siti dei vari comuni o del relativo Piano di Zona e dovrà essere corredata della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; della dichiarazione di possesso di regolare permesso di soggiorno con annessa data di rilascio per i cittadini non comunitario;

dell’attestazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità e della dichiarazione dell’assistito o del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, in cui si certifica l’individuazione del caregiver familiare per lo svolgimento delle attività di cura di cui necessita, nella vita quotidiana per il suo benessere psico-fisico.

Ecco come presentare domanda

La domanda potrà essere presentata a mano o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Nei bandi completi, reperibili presso gli uffici comunali o presso i siti internet dei comuni e dei piani di zona, sarà possibile trovare tutti i dettagli per accedere al beneficio.