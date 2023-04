Accordo tra La Sapienza e comune di Centola: così si valorizzerà il patrimonio artistico e culturale

Un accordo di collaborazione tra il dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura dell’Università la Sapienza di Roma e il comune di Centola per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Un percorso che coinvolgerà l’intero patrimonio artistico e culturale presente in tutto il territorio comunale attraverso due distinte fasi.

Il progetto

Dapprima si procederà con una documentazione dei luoghi per poi arrivare al secondo step che prevederà una serie di progetti di rigenerazione urbana per lo sviluppo locale. Un primo incontro, esplicativo di quanto avverrà nel Comune di Centola, si è tenuto nella mattinata di ieri presso l’ “Oasi Panoria – Gole del Mingardo”, a San Severino di Centola. Un luogo suggestivo, lungo il fiume Mingardo, già teatro di spettacoli culturali.

“Questa Oasi è solo uno dei meravigliosi scorci che può offrire il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Centola Rosario Pirrone – Il progetto presentato questa mattina è davvero importante per il paese. Si tratta di una pietra miliare per il nostro Comune: si parte dal borgo medievale di San Severino per poi coinvolgere l’intero territorio attraverso un recupero storico dei nostri centri e lo studio scientifico della nostra cultura e della tradizione storica per raggiungere un importante obiettivo, che non sarà quello della mercificazione bensì della musealizzazione di alcune aree del nostro paese attraverso una visione strettamente culturale”.

La presentazione

Una presentazione che ha visto anche la partecipazione del professore ordinario della Facoltà di Architettura Alfonso Ippolito.

“L’Università “La Sapienza” è sicuramente felice di stare al fianco del Comune nella coordinazione di questo grande progetto che riguarda una serie di ambiti architettonici e urbani del Comune – ha affermato Ippolito – Un programma che vede coinvolta l’intera amministrazione, l’ufficio tecnico e Sapienza che ha intenzione di creare una perfetta sinergia con tutte le parti coinvolte“.

Una giornata illustrativa del programma che il Comune di Centola ha inteso intraprendere, in linea con le azioni politiche che l’amministrazione ha messo in campo come sottolineato dalla consigliera delegata alla cultura Lucia Marrazzo.

“Fin dal nostro insediamento abbiamo deciso di puntare la nostra azione amministrativa sulla cultura – ha poi aggiunto la consigliera Marrazzo – Per fare questo ci siamo affiancati ad una grande realtà rappresentata dall’università La Sapienza. Da questo momento in poi si apre una nuova e ampia pagina per ul Comune di Centola”.

Presenti all’incontro anche l’architetto Magno Battipaglia e l’ingegnere Carmelo Stanziola, coordinatore dell’incontro.