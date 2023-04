Perché gli italiani amano così tanto PayPal

Gli italiani spendono un terzo della propria vita online e molte delle attività svolte sul web richiedono di effettuare transazioni in denaro. Dall’abbonamento alla piattaforma di streaming, al pagamento di una bolletta, dalla donazione a un ente benefico, allo shopping online. Quando prenotiamo un volo, acquistiamo un biglietto per il cinema, facciamo la spesa online, ci ritroviamo a selezionare uno dei metodi di pagamento disponibili.

Tra gli strumenti tradizionali, come le carte di credito o le prepagate e quelli innovativi, come il mobile pay, Paypal resta senza dubbio il preferito dagli italiani.

Cos’è Paypal e perché tutti lo usano

Per quei pochi che ancora non lo sapessero, PayPal è un modo rapido e sicuro per effettuare i pagamenti online. Infatti questo sistema è nato appositamente per le transazioni sul web. In Italia è uno strumento molto conosciuto, dato che è presente sin dal 2005. In particolare il suo successo è stato legato a quella di una delle prime piattaforme di e-commerce esplose sul web: eBay.

I vantaggi offerti da PayPal sono molti, a partire dal fatto che registrarsi e aprire un conto è un’operazione completamente gratuita. Una volta effettuata, si potrà tenere sotto controllo ciò che avviene anche tramite l’applicazione da scaricare sul proprio telefono. PayPal consente di pagare beni e servizi, ma anche di impostare i pagamenti automatici per le bollette e per gli eventuali abbonamenti mensili.

Oltre alla rapidità e alla versatilità di questo strumento, vi è anche la sicurezza, un elemento di primo piano per questa azienda. PayPal consente di effettuare i pagamenti online solo con l’e-mail e la password, senza dover inserire ogni volta le proprie informazioni finanziarie. Inoltre con il programma di protezione acquisti si ottengono rimborsi in caso qualcosa vada storto.

Giocare e inviare soldi in tutto il mondo

Per le sue caratteristiche, PayPal è diventato lo strumento preferito dagli italiani che fanno acquisti o effettuano pagamenti online. I siti che accettano PayPal sono la quasi totalità, qualunque sia l’attività che si intende svolgere. Si tratta dello strumento principale anche per chi ama il gioco online. I casinò che accettano Paypal in Italia sono la maggior parte, trovarne uno che non consente ricariche e prelievi con questo metodo è pressoché impossibile.

Giocare alle slot, a poker o anche al gioco del lotto nei casinò con Paypal è facile e sicuro. I fondi vengono trasferiti immediatamente sul conto di gioco. Anche per il ritiro delle vincite è uno dei metodi più veloci e sicuri.

Tra i motivi del successo di questo sistema, che conta circa 300 milioni di utenti, vi è anche il fatto che si adatta rapidamente ai cambiamenti della vita quotidiana. PayPal consente di inviare denaro agli amici in modo gratuito, di raccogliere le quote quando bisogna fare un regalo o per pagare al ristorante. Inoltre consente di avere sconti e beneficiare di offerte con particolari brand.

È possibile richiedere anche una carta Paypal, che funziona sui circuiti Mastercard e che permette di pagare online e offline, e anche di guadagnare con il cashback sugli acquisti. Tramite la app si può tenere sotto controllo il conto Paypal, autorizzare i pagamenti, ricaricare il conto dei casinò Paypal e cominciare a giocare subito. Il tutto senza preoccupazioni e nella sicurezza più assoluta.