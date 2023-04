Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 6 aprile | Ecco l’Almanacco

Il 6 aprile è una data che ha visto avvenimenti importanti in diversi ambiti, tra cui religione, storia e attualità. In questo articolo, esploreremo le curiosità che si celano dietro questa giornata, partendo dai Santi che vi sono celebrati.

Santi del giorno

Innanzitutto, il 6 aprile è la festa di San Marcellino, martire cristiano del III secolo. Secondo la tradizione, fu uno dei primi sacerdoti di Roma e subì il martirio durante le persecuzioni dell’imperatore Massimino. Viene spesso rappresentato con una palma, simbolo del martirio, e con la veste sacerdotale.

Ma il 6 aprile è anche la data di altri avvenimenti importanti, tra cui alcuni che hanno fatto la storia. Ad esempio, nel 1896, il primo film a colori fu proiettato a New York: si trattava di un cortometraggio intitolato “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat”. L’uso del colore era stato reso possibile grazie a un sistema chiamato Kinemacolor, che utilizzava un sistema di filtri per separare le immagini in rosso e verde.

Avvenimenti del 6 aprile

Un altro avvenimento che ha segnato il 6 aprile è la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti contro la Germania durante la prima guerra mondiale, avvenuta nel 1917. La decisione fu presa dal presidente americano Woodrow Wilson in risposta alla politica di guerra sottomarina condotta dalla Germania, che aveva affondato numerose navi americane.

Accadimenti storici

Ma il 6 aprile è anche una data ricca di notizie curiose. Ad esempio, nel 1896 (lo stesso anno della proiezione del primo film a colori), un tornado colpì la città di St. Louis, Missouri, causando la morte di 255 persone e il ferimento di altre 1.000. Si trattò di uno dei tornado più distruttivi della storia degli Stati Uniti, che causò danni per un valore stimato di 10 milioni di dollari dell’epoca.

Il 6 aprile è una data che non manca di eventi importanti e di curiosità, che spaziano dalla religione alla storia, fino all’attualità. La festa di San Marcellino, il primo film a colori, la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti contro la Germania durante la prima guerra mondiale, il tornado di St. Louis: sono solo alcuni degli avvenimenti che hanno reso questo giorno memorabile.