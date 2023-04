La Calpazio conquista il primato in Promozione. Ecco i verdetti di Prima Categoria

L’Agropoli ritrova la vittoria in casa, rallenta la Scafatese, pareggia anche il San Marzano.

Nella trentaduesima Giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli con il successo per 2-0 sul Buccino, allunga a +3 in classifica sulla Scafatese, approfittando del pareggio dei canarini sul campo del Giffoni Sei Casali, risultato finale 1-1.

Il San Marzano pareggia sul campo del Faiano per 2-2, mentre nelle zone basse della classifica, importante il successo della Polisportiva Di Lioni sul campo del Castel San Giorgio per 1-3.

Termina invece 1-1 lo scontro salvezza tra Montemiletto e Carotenuto.

Continua così la lotta alla salvezza e al secondo posto a sole due giornate dal termine.

Promozione, il punto

A sole due giornate dal termina del Campionato di Promozione Girone D, la Calpazio nel big match con il Victoria Marra, vince per 0-2 ed agguanta, per la prima volta in questa stagione, la vetta della classifica.

I ragazzi di mister De Cesare raggiungono il primo posto in coabitazione con la Pro Sangiorgese, proprio quest’ultima fermata per 1-1 sul campo della Temeraria San Mango.

Infondo alla classifica, brutte sconfitte per l’Herajon, 1-0 sul campo del Nocera Superiore, e per il Sapri, con un rocambolesco 3-4 in casa contro il Real Palomonte.

La Poseidon pareggia per 0-0 contro l’Atletico San Gregorio, lasciando aperto qualche spiraglio.

Prima Categoria, ultima giornata

Definiti i verdetti del Campionato di Prima Categoria Girone H. Il San Marco conclude l’ultima giornata con un pirotecnico 4-4 contro l’Atletico Pisciotta, guadagnando così la quarta posizione in classifica, è il successivo pass per i play-off, che la vedrà impegnata contro il Real Bellizzi.

Il Farone nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Bellizzi, raggiunge la quinta posizione in classifica, nei play off affronterà la Battipagliese.

Restano escluse l’Atletico Pisciotta e il Real Vatolla, nonostante i buoni risultati ottenuti nell’ultima giornata.

Retrocedono Rovella e Pro Colliano, mentre Ascea e Olevanese si giocheranno la permanenza in prima categoria nei play out.