Il Codacons denuncia: “troppi incidenti mortali, la strada da fare per la sicurezza è ancora lunga”

Questa mattina sono stati depositati gli atti per la nomina di parte offesa del Codacons, l’organizzazione dei consumatori e degli utenti che si occupa di tutela dei diritti dei cittadini.

A seguito di alcuni interventi di rifacimento delle strisce pedonali, si è fatto notare che molto ancora deve essere fatto per migliorare la sicurezza stradale sul territorio italiano.

La denuncia

“Oggi abbiamo depositato le carte nel procedimento che riguarda il decesso del signor Tabano, investito sulle strisce pedonali”, ha dichiarato l’avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons. “A breve lo faremo anche per il caso della ricercatrice universitaria Assem Zharbossyn. Le strade continuano ad essere terra di nessuno”.

L’avvocato Marchetti ha poi sottolineato che, oltre ai responsabili materiali degli incidenti, esistono chiare responsabilità dell’amministrazione comunale per le omissioni in tema di sicurezza stradale. “È per questo motivo che continueremo a chiedere un impegno maggiore da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini sulle strade”.

Sicurezza su strada

La situazione della sicurezza stradale in Italia è sempre stata un tema di grande importanza, ma purtroppo ancora oggi molti incidenti avvengono a causa di strade mal tenute o prive di adeguati segnali di avvertimento. L’organizzazione del Codacons sta cercando di fare la propria parte nella lotta per garantire un ambiente più sicuro sulle strade, ma è necessario un impegno collettivo per poter migliorare la situazione.