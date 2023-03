Capitale della Cultura 2024, un anno dopo la corsa alla finale, Franco Alfieri fa un bilancio sulle attività svolte

Il 16 Marzo 2022 segnava la fine del cammino dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento come finalista a Capitale Italiana della Cultura 2024.

Nonostante non sia stata proclamata vincitrice della competizione, l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento ha potuto mostrare al mondo le sue bellezze e peculiarità, grazie alla sfida che ha rappresentato la partecipazione al concorso nazionale.

Il bilancio un anno dopo

Dopo un anno dalla fine della competizione, l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento ha mantenuto l’impegno preso nel dossier di candidatura, in cui venivano illustrati i punti di intervento per le azioni future. Infatti, il territorio ha visto la realizzazione di molti progetti e interventi finalizzati a rendere il Cilento una rete sempre più importante in cui la cultura dell’Unione diventa la cultura del realizzare per crescere insieme.

Soddisfazione e orgoglio per gli obiettivi raggiunti

Il Presidente Franco Alfieri ha espresso con parole di orgoglio e soddisfazione l’anno appena trascorso, caratterizzato dal raggiungimento di importanti obiettivi. La comunità si è dimostrata viva e dinamica, prendendo sempre più consapevolezza della propria forza e delle proprie potenzialità.

Il Cilento è diventato un luogo in cui la cultura viene vissuta e promossa attivamente, grazie alla collaborazione tra le varie realtà locali. La cultura è diventata un vero e proprio motore per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Nonostante la vittoria di Pesaro come Capitale Italiana della Cultura 2024, l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento ha dimostrato di avere un grande potenziale culturale e turistico. Il territorio è pronto ad accogliere i visitatori e a mostrare loro le sue bellezze, attraverso iniziative e progetti che valorizzano la cultura e la tradizione locale.