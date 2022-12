Un patto di amicizia tra Caggiano e Procida, Capitale della Cultura

Il Comune di Caggiano e quello di Procida hanno sottoscritto un “Patto di Amicizia”, nell’ambito del progetto “Alan Lomax.Viaggio nelle Terre delle Mille Voci”. La firma è avvenuto presso l’aula consiliare del comune di Procida alla presenza del sindaco Raimondo Ambrosino e del primo cittadino di Caggiano, Modesto Lamattina.

Patto di amicizia tra Caggiano e Procida: l’iniziativa

L’obiettivo del patto di amicizia “La Cultura non isola” è quello di “sviluppare forti legami tra le due collettività, per promuovere un’approfondita conoscenza reciproca, potenziare gli scambi culturali, economici ed ambientali oltre alle reciproche “buone pratiche”, con la condivisione delle eccellenze dei territori come fonti di opportunità per i cittadini delle due comunità”.

Procida Capitale della Cultura

Procida è stata eletta nei mesi scorsi Capitale della Cultura per l’anno 2022, riuscendo a superare tra le finaliste Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani, Verbania, Volterra. Prima ancora erano state 28 le candidature.

Il titolo è stato istituito nel 2014 e viene assegnato annualmente. Fin ora ad ottenere questo riconoscimento Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena, Mantova, Pistoia, Palermo, Parma. Durante l’anno di Capitale della Cultura vengono organizzate varie iniziative sul territorio sempre per promuovere la cultura. L’accordo tra Procida e Caggiano rientra nell’ambito di queste attività.