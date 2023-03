Più forze dell’Ordine nel Vallo di Diano, la richiesta di Matera al Ministro che risponde: “Si farà Commissariato ad Agropoli”. Scoppia la polemica nel Vallo di Diano

È polemica nel Vallo di Diano in merito a quanto risposto dal Capo di Gabinetto del ministro Piantadeosi, Maria Teresa Sempreviva, sollecitato dal Consigliere Regionale, Corrado Matera, il quale “chiedeva un intervento per garantire un’attività di prevenzione e controllo del territorio, potenziando l’organico e istituendo un commissariato di Polizia”.

La polemica

Il Capo di Gabinetto del Ministro, ha risposto in sostanza che “la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio è attentamente seguita.

Sono stati elaborati piani di ‘azione per garantire una più efficace risposta sia in chiave preventiva sia di contrasto all’attività criminale” anche attraverso “il progetto di istituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza ad Agropoli consentirà di elevare ancor di più la cornice di sicurezza del territorio”.

Da qui la polemica: poiché vista l’escalation di furti e il malcontento diffuso nel Vallo di Diano, la richiesta è chiara, non solo quella del Consigliere Matera, ma anche quella che arriva dai sindaci e dai cittadini.

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati del Capitano, Roberto Bertini, stanno mettendo in atto serrati controlli per reprimere il fenomeno dei furti, ma bisogna ricordare che sono sotto organico (mancano circa 70 militari) e che la compagnia salese ha competenza su un territorio molto vasto e anche con una particolare conformazione geografica.

Le dichiarazioni

Il consigliere Matera ha ringraziato il Ministro per l’attenzione posta alla sua richiesta, ma allo stesso tempo ha aggiunto: “devo, purtroppo, sottolineare che nelle ultime settimane le notizie e le segnalazioni di episodi di microcriminalità nel Vallo di Diano sono di nuovo tornate a livelli preoccupanti. Continuerò quindi con massimo impegno ad attivarmi affinché vengano intensificate le attività di controllo anche attraverso il sistema di videosorveglianza in parte già attivato e si proceda a un rafforzamento delle forze dell’ordine territoriali e richiederò la necessità di istituire un commissariato nel Vallo di Diano”.

Il consigliere Matera chiede sostegno ai sindaci del territorio e di formalizzare con una delibera ad hoc sia la richiesta di ripristino del Tribunale di Sala Consilina e sia l’istituzione del Commissariato di Polizia.

L’allarme furti

A proposito di sindaci, questi ultimi devo fare i conti con il fenomeno dilagante dei furti e tentati furti che hanno portato i cittadini in alcuni casi ad organizzare delle ronde o comunque ad essere intenzionati ad intraprendere azioni di “prevenzione e repressione” in modo autonomo. Un fatto pericoloso e che preoccupa. Ed infatti, il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, comune bersagliato dai ladri negli ultimi mesi, ha espresso preoccupazione e sentimenti di solidarietà verso le vittime dei malviventi ma allo stesso tempo ha invitato i suoi concittadini di non intraprendere iniziative non consentite dalla legge.

“Il giusto modo per affrontare la situazione, ha sottolineato il sindaco Rinaldi, non può che chiamarsi fiducia nelle Forze dell’Ordine del territorio che, talvolta con risorse umane ridotte, stanno facendo il possibile e con sacrificio per garantire la sicurezza di tutti noi.

Non esiste altra forma di collaborazione che quella di affidarsi a loro, di segnalare qualcosa che realmente ci sembra “strano” al 112, di denunciare i furti e i tentativi di furti. Ogni altra iniziativa, spontanea o organizzata che sia, non solo non è opportuna ma anche pericolosa”.