Punti nascita in Cilento, De Luca critica i “sindaci Pellegrini”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato oggi in visita al Comune di Roccagloriosa per partecipare all’inaugurazione del primo lotto della condotta idrica del Faraone. Durante la sua visita nel Cilento, il Governatore ha affrontato uno dei problemi più seri del territorio: la sanità.

La questione dei Punti Nascita di Sapri

Durante la sua visita, De Luca si è soffermato sulla situazione dei Punti Nascita, in particolare su quello dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Da mesi, infatti, si parla della possibile chiusura del Punto Nascita del nosocomio, motivo per cui una delegazione di Sindaci, capitanata dal primo cittadino di Sapri Antonio Gentile, si era recata in visita dal Governatore la scorsa settimana senza ottenere alcun risultato.

Il discorso di De Luca

Durante il suo intervento, De Luca ha fatto un lungo excursus sulla situazione dei Punti Nascita di Sapri, ripercorrendo la deroga concessa nel 2018 fino alle tre diffide del Ministero della Salute nei confronti della Regione Campania. Il Governatore ha chiarito che la decisione sul mantenimento attivo dei Punti Nascita spetta al Ministero della Salute, aggiungendo che è necessario smettere di fare demagogia sul tema.

La responsabilità delle decisioni

De Luca ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole e di guardarsi in faccia per prendere le decisioni necessarie. Ha inoltre invitato gli amministratori locali, chiamati “sindaci Pellegrini” a non puntare il dito contro la Regione Campania, ma a fare pressioni sul Ministero della Salute. Infine, ha proposto di organizzare un sit-in davanti al Ministero per chiedere chiarezza sulla situazione dei Punti Nascita.

La proposta di De Luca

De Luca ha proposto ai Sindaci di organizzare un sit-in davanti al Ministero della Salute invece di recarsi singolarmente a Salerno per discutere del problema dei Punti Nascita. In questo modo, ha spiegato il Governatore, si farebbe sentire maggiormente la voce dei territori coinvolti.