Domeniche al Museo: Paestum al top in Campania per numero di visitatori

Il Ministero della Cultura ha comunicato i dati provvisori sugli afflussi nei musei italiani della Domenica al museo gratis. Napoli e la Campania si distinguono per la presenza di numerosi siti tra i primi posti della classifica nazionale.

Castel Sant’Elmo e il Museo del Novecento: un successo sopra le aspettative

Castel Sant’Elmo e il Museo del Novecento, con 7.008 visitatori, hanno superato anche i celebri Uffizi di Firenze, che hanno registrato solo 6301 presenze (incluso Palazzo Pitti). Il Mann di Napoli, con 6000 ingressi, ha sorpassato altri luoghi di grande interesse come la Galleria Borghese di Roma (1800 visitatori), Villa Adriana (3773 presenze) e i Musei Reali di Torino (4060 biglietti venduti). Anche Palazzo Reale di Napoli e Paestum si sono comportati bene. Quest’ultimo 3753 accessi.

Pompei al primo posto, anche davanti al Colosseo

Nella classifica dei siti più visitati in Italia, il Parco Archeologico di Pompei – Area e Archeologica di Pompei ha ottenuto il primo posto con ben 20.291 tagliandi staccati, superando persino il Colosseo (12.537 visitatori) e il Parco Archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino (12.061 presenze).

La Reggia di Caserta al sesto posto

Anche la Reggia di Caserta ha fatto un’ottima figura, piazzandosi al sesto posto con 9.711 presenze.

La cultura attira sempre di più

I dati confermano che la cultura continua ad essere un’attrazione per il pubblico, e l’iniziativa della Domenica al museo gratis ha sicuramente contribuito a incrementare gli afflussi. Un successo quindi per Napoli e per l’intera Campania, che possono contare su un patrimonio artistico e archeologico di grandissimo valore.