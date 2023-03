Furto in gioielleria a San Marino: nei guai due donne salernitane

Due donne italiane, residenti a Salerno, sono state identificate come le responsabili di un furto presso una gioielleria di un centro commerciale di Dogana a Serravalle (San Marino) avvenuto lo scorso 23 febbraio. Le due donne, sorelle, nate rispettivamente nel 1993 e nel 1995, avrebbero rubato diversi gioielli in oro bianco per un valore complessivo di oltre 5.000 euro durante l’inaugurazione dell’attività.

Le indagini

Grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del centro commerciale, i militari della Brigata di Serravalle e le pattuglie del Reparto Servizi Preventivi e di Pronto Intervento della Gendarmeria sono riusciti a rintracciare le autrici de furto.

L’arresto

Dopo l’interrogatorio, le due donne sono state poste in stato di fermo presso il Carcere dei Cappuccini. Al momento, le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali complici o informazioni aggiuntive sul furto.

Il successo dell’operazione dimostra ancora una volta l’importanza delle tecnologie di sorveglianza in luoghi pubblici e la professionalità dei militari della Gendarmeria nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio.