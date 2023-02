Paura a Salerno: cadono calcinacci dal ponte Irno dopo il passaggio di un treno. Auto presa in pieno

Nella giornata di ieri, alcuni calcinacci si sono staccati dal ponte ferroviario di via Irno, colpendo un’automobile che stava transitando in quel momento. Per fortuna, la donna alla guida è rimasta illesa, nonostante la vettura sia stata centrata da un pezzo di cemento venuto giù subito dopo il passaggio di un treno.

L’intervento delle autorità

Le autorità sono intervenute prontamente: la strada è stata chiusa al traffico e i Vigili del Fuoco di Salerno sono arrivati sul posto con un’autoscala per mettere in sicurezza la struttura. Grazie all’intervento tempestivo delle autorità competenti, non si sono verificati ulteriori incidenti.

Tuttavia, la chiusura dell’arteria ha provocato notevoli disagi al traffico veicolare di Salerno, con lunghe code e ritardi considerevoli. La situazione è stata ulteriormente complicata dal temporaneo blocco del traffico sulla tratta Salerno-Mercato San Severino, che è stato chiuso per le opportune verifiche.

La sicurezza delle infrastrutture

La sicurezza delle infrastrutture è un aspetto fondamentale per garantire la tutela dei cittadini e il regolare svolgimento delle attività quotidiane. È necessario che le autorità competenti continuino a monitorare costantemente lo stato di manutenzione delle opere pubbliche, al fine di prevenire eventuali incidenti e garantire la massima sicurezza per tutti i cittadini.