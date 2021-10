Casaletto Spartano: tutela dei cittadini nelle aree di montagna, ecco come

CASALETTO SPARTANO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Concetta Amato, ha deciso formulare istanza alla Regione Campania, nonchè alla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, per semplificare le procedure relative ad interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

Tutela dei cittadini nelle aree di montagna: le aree d’intervento

Dalle pratiche agricole, alla manutenzione dei canali, dei muretti di contenimento dei terreni; continuando con interventi sugli immobili di proprietà di aziende agricole; che ricadono in aree SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) che sono fondamentali per la sicurezza; protezione del territorio e prevenzione dello spopolamento delle aree montane.

I provvedimenti

L’Ente, inoltre, chiede che siano messe in atto delle nuove procedure di deroga relative ai tagli per autoconsumo; per piante che ricadono delle aree SIC E ZPS, con l’esonero dal pagamento di eventuali diritti richiesti.

Il programma di interventi, rientra nel Regolamento del 2010, che prevedeva una serie di interventi da effettuare sul territorio comunale; con il Decreto del 2020, poi, sono state emanate ulteriori disposizioni che apportano delle complicazioni per le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni di tagli boschivi; questo sta causando disagi per i cittadini, anche e soprattutto per i bisogni quotidiani nelle aree montane.

“La salvaguardia e la valorizzazione delle aree interne montane, ha un ruolo fondamentale per garantire i diritti del cittadino, affinchè possano andare incontro alla vita quotidiana, anche grazie a delle procedure amministrative semplificate”, fanno sapere da palazzo di città.