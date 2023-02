Posti barca a Sapri: ultimi giorni per partecipare al bando

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 64 posti barca presso il porto di Sapri. C’è tempo fino al 20 febbraio prossimo (ore 12) per poter poter inviare le offerte.

Le domande dovranno essere trasmesse per raccomandata con avviso di ricevimento, pec o consegnate a mano all’ufficio protocollo.

Le linee guida del bando

L’amministrazione comunale ha definito le linee guida del bando. Innanzitutto ha stabilito che per partecipare il diportista non deve trovarsi in alcuna causa di esclusione dei posti barca e non deve avere condizioni debitoria per precedenti assegnazioni.

Limitazioni, inoltre, sono previste per chi non è in regola con il pagamento di imposte, trasse, tributi, tariffe comunali e sanzioni amministrative. Questi non potranno essere ammessi alla partecipazione dell’assegnazione dei posti barca.

Le domande

La domanda dovrà contenere un’autocertificazione disponibile sul sito del comune di Sapri, copia di un documento di riconoscimento, 2 foto dell’unità di navigazione. E ancora: copia della licenza di navigazione; copia del certificato d’uso motore; copia della polizza assicurativa. Sarà necessario, inoltre, versare 15 euro di diritti di segreteria.

Cinque posti barca verranno messi a concorso con priorità ai diportisti che hanno nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap. Priorità, inoltre, verrà data a chi richiede un ormeggio annuale.

Complessivamente disponibili 53 posti barca per natanti a motore e 11 per natanti a vela da 9 a 16 metri.