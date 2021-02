Sapri: c’è il bando per l’assegnazione dei posti barca

SAPRI. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 89 posti barca presso il porto di Sapri. C’è tempo fino al 25 febbraio prossimo (ore 12) per poter poter inviare le offerte.

Le domande dovranno essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento, pec o consegnate a mano all’ufficio protocollo.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva fissato le linee guida del bando. Innanzitutto ha stabilito che i diportisti risultanti in regola con il pagamento della tariffa annuale godranno di un “Diritto di Prelazione” per l’anno “2021”, pertanto saranno esclusi dalla partecipazione al procedimento concorsuale di assegnazione.

Limitazioni, invece, sono previste per chi non è in regola con il pagamento di imposte, trasse, tributi, tariffe comunali e sanzioni amministrative. Questi non potranno essere ammessi alla partecipazione dell’assegnazione dei posti barca.

Saranno inoltre dichiarati decaduti i contratti di coloro i quali risultano essere morosi o non in regola con i pagamenti e dovranno lasciare libero l’ormeggio così come i proprietari di imbarcazioni che hanno precedentemente stipulato contratti dichiarati decaduti e tenuti a lasciar libero l’ormeggio che non potranno partecipare all’assegnazione dei posti barca.

E ancora, in caso di persistenza irregolarità nei pagamenti e contestuale permanenza dell’unità nautica all’ormeggio all’interno dello specchio acqueo in concessione, accertata dagli organi di Polizia Municipale, laddove non fosse possibile procedere d’ufficio alla rimozione del natante, il Comune procederà all’immediata segnalazione dell’occupazione abusiva dell’ormeggio alla Capitaneria di Porto.

Per quanto riguarda il pagamento delle tariffe la corresponsione dovrà avvenire nel seguente modo:

per i diportisti provenienti da contratto annuale 2020 con regolare permanenza all’ormeggio annuale non avendo pagamenti arretrati della tariffa:

– Prima rata pari al 50% entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta,

– Rata di saldo entro il 30 giugno c.a.;

nuove assegnazioni ormeggi annuali:

– Prima rata pari 50% entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvisoria,

– Rata di saldo entro il 30 giugno del c.a.;

assegnazione semestrali:

– Anticipo prima rata pari al 50% della tariffa entro 10 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza al diritto di assegnazione e comunque prima dell’attracco;

– Rata di saldo entro il 30 giugno del c.a.

assegnazione posto barca periodo “autunno/primavera”, assegnazione del posto barca invernale/trimestrale tariffa interamente versata alla data di comunicazione di assegnazione;

Per i diportisti assegnatari residenti con imbarcazioni fino a 7 metri con contratti annuali è possibile la rateizzazione in 4 (quattro) rate uguali: la prima entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del comune ed il restante entro il 31 ottobre.

L’Ente, infine, ha deciso di riconoscere priorità nell’assegnazione per le richieste per il periodo più lungo con priorità per i residenti.