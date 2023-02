Ladri in pasticceria: furto ad Agropoli. Indagini in corso

Non accenna a placarsi il fenomeno dei furti, in appartamento o in attività commerciali. Nel corso della notte ignoti sono riusciti ad accedere nei locali di una nota pasticceria sita in via Pio X ad Agropoli, a pochi passi dalle Poste centrali.

Il colpo in pasticceria

I malviventi sono riusciti ad entrare nell’attività forzando una finestra posta in un vicoletto che permette di accedere in un parcheggio a servizio di un condominio.

Una volta dentro hanno forzato e aperto la cassaforte riuscendo a portare via tutto il contenuto. Non contenti hanno rubato anche dei soldi presenti in cassa, poi sono fuggiti via.

Il colpo è stato messo a segno durante la notte in una zona dove sono presenti anche telecamere di videosorveglianza di varie attività privati. Questa mattina, quando i titolari all’apertura hanno scoperto l’accaduto, hanno fatto scattare l’allarme.

Le indagini

Indagano sul caso i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello. I militari sono al lavoro anche su un altro furto del valore di oltre 10mila euro avvenuto nella notte a Capaccio Paestum in una rivendita di tabacchi di Corso Italia ’61.

Questi sono soltanto gli ultimi furti registrati nel comprensorio cilentano. Il territorio è ormai preso di mira dai malviventi.