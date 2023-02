Raccolta rifiuti: comuni insieme per ottimizzare il servizio

I comuni di Valle dell’Angelo e Piaggine, retti rispettivamente dai sindaci Salvatore Iannuzzi e Renato Pizzolante, hanno stilato un protocollo di intesa per ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio. I due comuni sono molto vicini tra loro e così, con lo scopo di garantire in entrambi un servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani ottimale, il comune di Piaggine ha acconsentito ad allocare, presso la sua isola ecologica, alcuni cassonetti in cui saranno stoccati i rifiuti di Valle dell’Angelo.

I servizi comuni

I due piccoli comuni, tra loro confinanti, condividono già tanti interessi e percorsi di crescita ed ottimizzazione delle risorse. A beneficiarne sono le due comunità.

L’accordo

Quest’ultimo accordo, in vigore per due anni e su cui le amministrazioni si sono riservate la possibilità di rinnovo previa delibera di giunta, è stato stilato in via sperimentali e il comune di Valle dell’Angelo garantirà al comune di Piaggine un ristoro di 2.000 euro all’anno per il servizio ricevuto.

La somma è stata definita in seguito ad un confronto tra gli uffici di entrambi gli enti.