Sanremo 2023, la fiorista cilentana Teresa Massanova a lavoro anche per Fedez

Dillo con un fiore…E noi preferiamo partire dai fiori di Teresa Massanova per il nostro originale diario di bordo sanremese.

Orgoglio cilentano, Teresa regina di fiori

Si, perché la giovane fiorista tutta cilentana, titolare dell’agenzia Class Eventi, natìa, residente ed operante a Sessa Cilento, conferma anche quest’anno la sua presenza nel salotto canoro per eccellenza.

I ringraziamenti al patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo

Con il personale e convinto sostegno di Vincenzo Russolillo, patron di casa Sanremo, Teresa orgogliosamente siglerà, con le sue prestazioni professionali, anche la 73ª edizione del festival di Sanremo.

Un nome, una garanzia

Se già negli anni scorsi, infatti, aveva curato il roof di Casa Sanremo, l’allestimento della nave Costa, il green carpet all’ingresso del Teatro Ariston (il noto passaggio obbligato e passerella di spicco per tutti partecipanti al festival), tutto questo le è stato riconfermato meritatamente nella corrente edizione.

Il cambio di passo è stato inarrestabile li dove le è stata riconosciuta competenza, innovazione, capacità di creare bellezza e dove ha avuto possibilità di intervenire personalmente distinguendosi tra i tanti addetti ai lavori che orbitano al Festival.

Teresa, a lavoro per “Muschio Selvaggio” con Fedez

Su questa scia Teresa, nell’attuale edizione, già da settimane operativa sui diversi ‘set’ sanremesi, ha concentrato i suoi sforzi sull’allestimento del podcast “Muschio Selvaggio”, condotto dal rapper Fedez e lo youtuber Luis Sal.

Antonella e Roberta raccoglieranno tutte le emozioni live, direttamente da Sanremo

Non appena potrà riservare qualche minuto del suo prezioso tempo, la formidabile artista dei fiori abbraccerà le nostre inviate Antonella e Roberta che la intervisteranno con un video all’insegna della condivisione e dell’emozione per l’esaltante esperienza sanremese, dove verrà presentato nello specifico lo spazio di azione e gli allestimenti floreali progettati e realizzati.

Avere giovani professionalità e protagonisti di settore attivi presso realtà così prestigiose ha certamente una grande ricaduta territoriale per il Cilento che, in tal senso, allunga le braccia in ambiti più ampi.

Ad majora Teresa, ‘porta a casa’ tutto ciò che questa meravigliosa avventura può offrirti!