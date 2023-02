Atto vandalico in piazza della Repubblica ad Eboli. Danneggiata una delle fontanine in pietra

C’è indignazione tra i commercianti della zona e c’è rabbia tra i residenti. Non si placa l’ondata di atti delinquenziali ad Eboli e non c’è tregua nemmeno in pieno centro cittadino.

L’ultimo atto vandalico in ordine di tempo ha interessato una delle due fontanine istallate nella centralissima Piazza della Repubblica. Quella, precisamente, al lato dell’edicola e nei pressi del Bar Sport 2.0.

Il caso

Un pezzo di pietra staccato dal basamento e un atto delinquenziale che tra inciviltà e stupidità ha messo a rischio la stabilità stessa della fontanina.

Insorgono i frequentatori abituali di Piazza della Repubblica, si lamentano gli anziani che ogni giorno, e a tutte le condizioni meteo, si ritrovano nell’agorà ebolitano per scambiare quattro chiacchiere ed incontrare gli amici.

Le reazioni

“Furti, danneggiamenti, scippi e micro delinquenza: la città di Eboli ha bisogno di ritrovare la serenità che merita e c’è bisogno, adesso, di potenziare il controllo del territorio”. Lo sfogo di Mimmo è quello di altri abituali frequentatori della piazza e del centro cittadino. “Adesso basta, si intervenga seriamente e non più soltanto a parole”.

Nelle prossime ore l’ufficio manutenzione del Comune di Eboli ripristinerà senza dubbio la fontanina, rimettendola in sicurezza. Ma la Città chiede il potenziamento dei controlli da parte degli organi preposti.