700 compostiere domestiche ai cittadini: un modo per ridurre i rifiuti e risparmiare

Ai cittadini di Campagna saranno distribuite delle compostiere domestiche utili a trasformare i rifiuti organici in concime. In questo modo, tali rifiuti, non dovranno nemmeno essere più conferiti. Lo ha fatto sapere il sindaco, Roberto Monaco, comunicando alla popolazione che il comune si avvia, anche con questa iniziativa, a diventare sempre più green.

Le compostiere di comunità

Saranno circa settecento le compostiere che saranno distribuite e saranno assegnate tramite un apposito bando di prossima pubblicazione. Grazie al compostaggio domestico, i cittadini, potranno anche risparmiare sui costi della Tari.

Il compostaggio

Il compostaggio domestico è un processo di trasformazione dei rifiuti organici in compost attraverso la decomposizione biologica. Questo viene fatto in compostiere o in un sistema di compostaggio all’interno del giardino di una casa. Il compost ottenuto può essere utilizzato come fertilizzante per piante e fiori, aiutando a ridurre la quantità di rifiuti organici che vengono inviati ai siti di smaltimento e promuovendo la sostenibilità.

In sintesi questi i vantaggi del compostaggio domestico:

Riduzione dei rifiuti organici: Il compostaggio domestico aiuta a ridurre la quantità di rifiuti organici che vengono inviati ai siti di smaltimento, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Promozione della sostenibilità: Il compostaggio domestico è un modo semplice e sostenibile per gestire i rifiuti organici, creando un ambiente più sostenibile e riducendo la dipendenza dalle fonti non rinnovabili. Risparmio economico: Il compostaggio domestico può aiutare a risparmiare denaro sui prodotti per il giardinaggio e sui fertilizzanti, poiché il compost ottenuto può essere utilizzato per nutrire le piante invece di acquistare prodotti costosi. Creazione di un ambiente più salubre: Il compostaggio domestico aiuta a ridurre la quantità di rifiuti organici che vengono inviati ai siti di smaltimento, dove possono causare problemi ambientali e di salute.

In sintesi, il compostaggio domestico è un modo semplice e sostenibile per gestire i rifiuti organici, contribuendo a creare un ambiente più pulito e salubre.