Campionati della Cucina italiana: uno studente e due docenti cilentani rappresenteranno la Campania

L’Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento è stato protagonista nella competizione regionale svoltasi a Napoli presso la Fiera d’Oltremare Mediterranea, Campionati della Cucina Italiana 2023, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. Si tratta della più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito ”Worldchef”.

La selezione “Unione Regionale Cuochi della Campania”, ha individuato Marco Bertolini, quale migliore studente e i docenti Montuori Pino e Carmine la Mura dell’Ancel Keys, a rappresentare la Campania a livello Nazionale

I Campionati della Cucina Italiana

Dal 19 al 22 febbraio 2023 avrà luogo la 7° edizione nazionale dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy.

Eventi e showcooking faranno da cornice per la promozione della cultura enogastronomica italiana nel mondo per valorizzare il Made in Italy, che già l’ Ancel Keys ha fatto conoscere e ha diffuso presso le Ambasciate italiane nel Mondo, portando le tradizioni della cucina italiana e i prodotti del Cilento, patria della Dieta Mediterranea.

La sfida

Negli spazi della Fiera di Rimini, si ritroveranno migliaia di cuochi professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero, docenti e allievi degli istituti alberghieri e quanti sostengono lo sviluppo e la promozione della cucina italiana, per gareggiare nelle quattro categorie previste dal regolamento – Cucina Calda, Fredda, Pasticceria da ristorazione, Cucina Artistica ma, soprattutto per celebrare l’importanza del buon cibo, la professionalità dei cuochi e la cultura culinaria del nostro Paese.

Il Cilento e la Campania saranno presenti alla “competizione” nazionale e saranno rappresentati dall’Istituto Alberghiero “Ancel Keys”