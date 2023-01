Tragedia sfiorata a Salerno: auto abbatte ringhiera e rischia di volare giù nel dirupo

È stata sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri a Salerno. Un’automobile, infatti, ha rischiato di precipitare giù, da via Benedetto Croce nella sottostante via Ligea. Sono vivi per miracolo, quindi, gli occupanti dell’utilitaria che ha fermato la sua corsa sul ciglio che divide le due strade.

La dinamica

L’automobile, ha abbattuto le barriere di protezione ed ha rischiato di precipitare giù con conseguenze che sarebbero state sicuramente drammatiche per gli occupanti della vettura.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Salerno per ricostruire la dinamica del sinistro. A far perdere il controllo del mezzo al conducente, molto probabilmente, l’asfalto reso viscido dalle piogge che sono cadute copiose anche sulla città di Salerno. Insieme alla Polizia Municipale, sul posto, anche i tecnici della provincia di Salerno.

I precedenti

Le incessanti piogge di questi giorni, stanno provocando molteplici disagi sulle strade del Cilento e Diano, provocando anche gravi incidenti. È di qualche giorno fa, il bilancio drammatico che si è registrato sulla Bussentina.

L’uomo alla guida della vettura, 58 anni di Sanza, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Solo ferite per un uomo di Ascea a bordo del Doblò.

A causa delle piogge, ieri si è registrato anche un altro incidente sulla A2 di Petina dove un furgone si è ribaltato, il bilancio è stato di due vittime. Dalla Protezione Civile arrivano le raccomandazioni a guidare con prudenza a causa dell’asfalto viscido e quindi pericoloso per gli automobilisti e per i disagi alla circolazione.