Sorpreso a smontare auto rubate: arrestato

Sorpreso a smontare autovetture oggetto di un furto. L’episodio ha visto protagonista M.R, cittadino di origine straniera. L’uomo si trovava in un fondo agricolo di Campagna. Qui stava smontando parti di automobili portate via precedentemente da un rivenditore della zona. Per questo i carabinieri della compagnia di Eboli lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di riciclaggio.

Sorpreso a smontare parti d’auto: il caso

Durante i controlli sono state sequestrate numerose parti di veicoli già imballate e pronte ad essere trasportate. Si trattava di pezzi d’auto di note case automobilistiche per un valore di 200mila euro.

Il furto

Nei giorni scorsi a Campagna erano state portate via da un concessionario tre auto di grossa cilindrata. L’episodio in località Quadrivio. Tra le auto anche una Porsche. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno usufruito anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I militari si sono messi subito alla ricerca dei ladri seguendo diverse piste. Ora l’arresto di uno straniero. Non è stato confermato se le vetture trovate nel fondo agricolo a Campagna siano le stesse asportate dalla rivendita.

Continuano le indagini da parte degli uomini dell’Arma per prevenire e reprimere reati predatori ormai sempre più diffusi sul territorio provinciale.