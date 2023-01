Messa in sicurezza del centro storico di Campagna: aggiudicati i lavori

Sono stati aggiudicati i lavori per la sistemazione idrogeologica dei costoni rocciosi che incombono sul centro storico di Campagna. Una notizia attesa ormai da tempo.

Messa in sicurezza dei costoni rocciosi: gli interventi

Il I lotto dei costoni fu soggetto a lavori di messa in sicurezza già in passato, quando il comune fu beneficiario di un finanziamento di circa due milioni e mezzo di euro stanziati proprio per garantire l’incolumità dei cittadini e la sicurezza della zona.

Durante la scorsa estate il sindaco di Campagna, Roberto Monaco, aveva annunciato l’avvio della gara per i lavori di messa in sicurezza del II lotto dei costoni rocciosi da realizzare con fondi pari a circa un milione di euro.

Le parole del sindaco

“Si tratta di un intervento che mira a stabilizzare alcune aree con interventi di ingegneria geotecnica, da realizzare per prevenire l’innesco di potenziali cinematismi” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Gli interventi di messa in sicurezza rappresentano una priorità per un territorio che è storicamente soggetto a rischio idrogeologico. Un problema che interessa molte aree del salernitano.

Ecco perché le opere in questione risultano particolarmente importanti per la comunità di Campagna e il suo caratteristico centro storico.