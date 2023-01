Il trucco permanente sopracciglia

Le sopracciglia vengono definite anche come la “cornice dello sguardo”, proprio perché si trovano al di sopra degli occhi e ne definiscono l’intensità e l’espressività. Curarle diventa quindi fondamentale per avere uno sguardo magnetico e attraente e per renderlo, all’occorrenza, più seducente oppure più gentile. E sempre più donne, ma anche uomini, stanno attente a questa zona del viso. Ci sono però situazioni in cui il trucco tradizionale e le classiche pinzette per sopracciglia non bastano e risulta estremamente utile il trucco permanente, che è una metodica particolare di tatuaggio. Questa tecnica in inglese si chiama “permanent make up”, abbreviato anche con la sigla PMU. Grazie a questa applicazione, è possibile non preoccuparsi più della definizione delle proprie sopracciglia per un lungo lasso di tempo. Quando si parla di trucco permanente sopracciglia, solitamente ci si riferisce al microblading sopracciglia. La parola microblading è formata dalle parole “micro” (piccolo) e “blade” (dall’inglese, lama), proprio perché si utilizza uno strumento con una lama con dei piccoli aghi.

Come si fa il trucco permanente alle sopracciglia

Il microblading delle sopracciglia sebbene considerato un tipo di tatuaggio, presenta alcune variazioni rispetto al tatuaggio classico, e si usa per migliorare l’estetica del viso. Nel microblading, i pigmenti colorati vengono iniettati negli strati superficiali della pelle, e non in profondità come nel tatuaggio tradizionale. Per praticare questa tecnica, un operatore, detto dermopigmentista, che di solito è un’estetista professionista o un altro operatore formato in materia, utilizza uno strumento chiamato “microblading pen“. La penna, come già anticipato, è composta da una lama e da tanti aghi sottili che perforano e tagliano la pelle e permettono di iniettare il colore. Il microblading richiede quindi manualità rispetto al tatuaggio tradizionale, in cui la penna, una volta attivata, muove su e gi continuamente l’ago. Poiché i pigmenti sono biodegradabili, la durata del trattamento non è veramente permanente, ma può durare fino a 12 mesi. Pertanto, per aumentarne la durata, è necessario effettuare un ritocco del colore ogni 4 o 6 mesi. Infatti, il termine più appropriato per questa tecnica è “trucco semipermanente”.

Quanto costa il trucco permanente sopracciglia e quando farlo

Quando ci si sottopone alla prima seduta di microblading sopracciglia, l’applicazione totale generalmente va dai 40 ai 90 minuti (un’ora e mezza circa). Invece, il prezzo del microblading è variabile sia in base al dermopigmentista a cui ci si rivolge, sia in base alla città o alla regione di appartenenza. Il prezzo medio può partire da 300/350€, fino anche ad arrivare ad 800€. I ritocchi, invece, costano di meno e ci si mantiene sulle poche centinaia di euro (100/200€). Per chi si chiede poi quando fare il microblading, se ci riferiamo a una questione puramente temporale e climatica, non esiste davvero una stagione esatta migliore per il microblading. Quindi può essere fatto quando lo si desidera (anche in estate). Tuttavia, a causa del gonfiore e del rossore della zona trattata, esporsi al sole e all’acqua salata non è proprio indicato nel periodo di guarigione. Bisogna sempre rispettare i tempi.