Cilento: il figlio muore in un incidente stradale, la mamma: «Aiutatemi a scoprire la verità»

Era il luglio dello scorso anno quando Lorenzo Pio Coronato, 18enne di Ispani, rimase coinvolto in un drammatico incidente stradale. Dopo circa quaranta giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri il giovane è purtroppo deceduto. La sua morte ha colpito profondamente le comunità del Golfo di Policastro che avevano organizzato anche veglie di preghiera ed altre iniziative per il 18enne.

Morto in un incidente: i dubbi

Oggi le indagini sulla dinamica dell’incidente mortale vanno avanti. Stando alle prime ricostruzioni Lorenzo Pio Coronato si trovava a bordo della sua moto quando è andato a scontrarsi contro un’auto guidata da un uomo che viaggiava in direzione opposta. Ma qual è la verità sull’incidente? Perché c’è stato lo scontro? Ci sono responsabilità? E di chi?

La famiglia di Lorenzo vuole vederci chiaro e soprattutto spera che la verità venga a galla. Ecco perché ha rivolto un appello pubblico affinché chi sa qualcosa su quel tragico sinistro parli.

L’appello

«Vorrei conoscere la verità – dice la mamma di Lorenzo Pio Coronato – quella verità che solo chi è rimasto in vita può raccontarmi. Chi è stato protagonista della dinamica e chi ha assistito».

Di qui il disperato appello: «Qualcuno ha assistito all’ incidente che ha visto coinvolto mio figlio Lorenzo la notte tra il 3 ed il 4 luglio scorso subito dopo la mezzanotte sulla S.S. 18 a Policastro Bussentino. Ford Focus nera e moto Yamaha bianca. Lorenzo è stato in coma per più di 40 giorni e non ce l’ha fatta

Per favore mi contatti in privato solo chi ha assistito (3403540400)».