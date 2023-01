Basket, l’Agropoli vince ancora. Passo falso per Sala Consilina

Altra vittoria per la Polisportiva Basket Agropoli che supera Sarno, una diretta concorrente per la corsa alla zona play off del campionato di Serie C.

La partita:

Cominciano subito forte i ragazzi di casa terminando il primo quarto con un vantaggio di dieci. Dopo un avvio in sordina coach Di Concilio richiama i suoi ed organizza una fase difensiva più organizzata, da lì in poi i delfini rientrano in partita e risalgono il punteggio, terminando il secondo quarto con un distacco di tre punti.

Nella ripresa è tutt’altra musica, l’Agropoli continua a difendere forte e in attacco trova un Borrelli impeccabile che trascina i suoi al vantaggio.

La partita continua con i delfini che gestiscono il vantaggio e portano a casa un’altra vittoria molto importante ai fini della classifica, risultato finale di 61-54. Con questa vittoria la Polisportiva Basket Agropoli entra nella zona play-off.

Il match della Diesel Tecnica Sala Consilina

In serie B passo falso per Sala Consilina. Un primo quarto alla pari e poi blackout totale per la Diesel Tecnica che vede Teramo dilagare senza mai riuscire a rientrare in partita. Alla prima del girone di ritorno i blue boys incassano una pesante sconfitta nello scontro diretto con gli abruzzesi nettamente più in palla.

Un passo falso da cui ripartire con voglia e umiltà, queste le parole di coach Paternoster dopo la brutta uscita dei suoi. Ora a far visita ai blue boys sarà la PSA Sant’Antimo, match che sa di derby, match che sa di voglia di riscatto per la Diesel Tecnica Sala Consilina. Finale 82 – 51