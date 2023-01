Paura nel salernitano. Scontri tra tifosi: a fuoco pullman

Calcio violento nel salernitano. Scontri tra tifoserie si sono registrati a Pagani prima del fischio d’inizio di Paganese-Casertana. Il derby campano del girone G del campionato di Serie D ha fatto registrare notevoli problemi di ordine pubblico.

Durante gli scontri tra le tue tifoserie ha preso fuoco il pullman da 50 posti a bordo del quale viaggiavano i tifosi della Casertana che sono stati fatti scendere subito dal mezzo. L’episodio all’incrocio tra via San Domenico e via Leopardi.

Stando a quanto si apprende sarebbe stata danneggiata anche la parte esterna di un condomino.

Momenti di tensione anche lungo la strada che conduce allo stadio “Torre”.

Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra in merito agli scontri prima di Paganese-Casertana:

“L’ennesima vergogna a poche settimane dalla guerriglia fra tifosi del Napoli e quelli della Roma. Purtroppo certa gentaglia proprio non vuol imparare. Arrivare alla violenza per motivi calcistici è da barbari, chiediamo che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Guai a fargliela cavare con un semplice Daspo, devono andare in galera