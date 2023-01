“NaturalMente Cilento 2023”: ritorna il Contest fotografico dedicato al Cilento

L’Associazione “Geo Trek Paestum“, in occasione della VII edizione della Festa itinerante “NaturalMente Cilento” tra i comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che si terrà in località Vatolla di Perdifumo (SA) il 23 aprile 2023, propone anche quest’anno l’omonimo Contest fotografico giunto anche lui alla VII edizione.

L’obiettivo del Contest

Il Contest fotografico è rivolto a tutti i fotografi professionisti o amatoriali al fine di promuovere l’arte della fotografia ma soprattutto il territorio, le persone, le tradizioni e le arti caratteristiche del Cilento, come forma di promozione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il tema scelto per quest’anno è “Storia e tradizioni da difendere dei borghi cilentani”.

Le modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, ed è aperta sia ai fotografi professionisti che a tutti gli appassionati di fotografia e foto amatori senza limiti di età e nazionalità.

I partecipanti dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 febbraio 2023, inviare a mezzo mail all’indirizzo contest@geotrekpaestum.com, pena l’esclusione, la documentazione obbligatoria presente sulla pagina Web dell’Associazione “Geo Trek Paestum”, dove è consultabile anche il relativo regolamento.

Il contest dopo il 27 febbraio 2023 come tradizione entrerà nella seconda fase, in cui le foto in formato anonimo (verrà attribuito un codice e il titolo indicato dall’autore) verranno caricate sulla pagina FB dell’Associazione “Geo Trek Paestum” in un apposito album e sottoposte al giudizio degli utenti che con i loro “like” giudicheranno le prime 15 foto finaliste che saranno poi esposte presso una struttura, al momento da decidere, in loc. Vatolla di Perdifumo (SA), territorio in cui si terrà, il 23 aprile 2023, la “VII festa dell’Escursionismo dell’Associazione Geo Trek Paestum” e in quell’occasione la Commissione Fotografia provvederà all’annuncio e premiazione dei primi tre classificati dell’attuale edizione.