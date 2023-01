Accadde oggi, notizie, curiosità, notizie, Santi del 22 gennaio | Ecco l’Almanacco

Come ogni mattina vi proponiamo l‘Almanacco del giorno. Vediamo gli avvenimenti del 22 gennaio, le notizie, le curiosità, gli accadimenti storici.

Santi del 22 gennaio

San Gaudenzio (Vescovo)

San Vincenzo di Saragozza (Diacono e Martire)

San Vincenzo Pallotti (Sacerdote)

Sant’Anastasio (Magundat, Martire in Persia)

Sant’Anastasio di Asti (Martire)

Sant’Antioco Sabaita (Monaco)

Sant’Olcese (Ursicino, Vescovo)

Significato del nome Vincenzo

Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. Celebre fu il compositore dell’Ottocento Vincenzo Bellini. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del 22 gennaio

La luna di gennaio luce come giorno chiaro.

Aforisma del 22 gennaio

Se ti senti ardere dalla febbre dell’impurità, accostati al Banchetto degli Angeli, e la Carne immacolata di Cristo ti farà puro e casto. (S. Cirillo)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1944 – Gli Alleati sbarcano ad Anzio Nella notte del 22 gennaio l’esercito alleato diede vita a un’imponente operazione militare che si rivelò ben più ardua del previsto, causando migliaia di perdite tra le file dei “liberatori”. Lo sbarco di Anzio (nel Lazio), noto anche come Operazione Shingle, venne ricordato come una delle fasi più drammatiche della Seconda guerra mondiale combattute sul territorio italiano.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Hai uno spirito sensibile e una vera predisposizione per l’arte, la letteratura, gli studi umanistici. Una professione che abbia a che fare con questi tuoi interessi ti consentirà di esprimere al meglio le tue doti e di raggiungere una buona posizione. In amore sei un po’ troppo timido. Più iniziativa ti aiuterà a incontrare la tua anima gemella.

Celebrità nate il 22 gennaio

1775 – André-Marie Ampère : Il suo nome è impresso nella storia dell’elettromagnetismo ed inciso sul ferro della celebre Torre Eiffel. Nato a Poleymieux-au-Mont-d’Or (Francia) e morto a Marsiglia nel 1836.

1891 – Antonio Gramsci Intellettuale tra i più eminenti del secolo scorso, fu il principale ideologo, oltre che co-fondatore, del Partito Comunista Italiano. Nato ad Ales, in provincia di Oristano, e morto a Roma.