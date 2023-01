Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio, domenica fortunata per gli amici del Leone. Per i Sagittario qualche problemino di salute

Vediamo cosa prevede il nostro amato Paolo Fox per la giornata di domani, 22 gennaio 2023. Sarà una domenica positiva? Fortunata? Scopriamolo attraverso le parole dell’astrologo più conosciuto e apprezzato d’Italia.

Ariete:

Domani avrete ancora problema sul lavoro che potrebbe portarvi ad avere, di riflesso, anche qualche problema nella coppia. Cercate di non sottrarre tempo all’amore per colpa della professione. Qualche problema economico da risolvere.

Toro:

Quello che state vivendo adesso è un momento molto importante per quanto riguarda il lavoro ed i sentimenti. Sul lavoro ci sono invece dei nuovi accordi in vista. Date un taglio netto al passato così da poter ricominciare a vivere davvero.

Gemelli:

Domani avrete ancora qualche problema per chi è reduce da una separazione. In amore avete ancora voglia di innamorarvi ma è come se vi mancasse qualcosa o avesse perso la scintilla. Concentratevi allora sul lavoro che è in una fase di recupero.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che avete la Luna in opposizione che potrebbe crearvi problemi nei rapporti con gli altri e anche sul lavoro. Cercate di non fare scelte azzardate e rimandate le discussioni a tempi migliori.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che quella di domani sarà una giornata positiva per l’amore e i single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti. Sul lavoro non rifiutate le nuove opportunità.

Vergine:

Quella di domani sarà per voi una giornata sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda invece il lavoro, se avete lavorato bene in passato adesso potete avanzare richieste e ottenere le giuste ricompense.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che domani dovrete evitare di sovraffaticarvi, soprattutto se siete presi da tante cose da fare o da problemi a livello emotivo. Per quanto riguarda il lavoro possono esserci delle tensioni soprattutto per chi ha da poco cambiato ruolo.

Scorpione:

Cercate di evitare tensioni e inutili conflitti. La serata sarà migliore per l’amore. Sul lavoro si registra una certa stanchezza, anche se la Luna suggerisce buone intuizioni.

Sagittario:

Domani avrete ancora Venere dissonante che vi invita alla prudenza, specie per quanto riguarda i nuovi incontri. Per quanto riguarda la professione ci sono buone prospettive per chi lavora in proprio.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che per quanto riguarda l’amore stanno nascendo delle nuove storie davvero intriganti. Giornata positiva per quanto riguarda i contatti di lavoro, anche con altre città.

Acquario:

Giornata positiva quella di domani dal momento che avete Mercurio e Sole nel segno. Sono favoriti i sentimenti e potrebbe nascere una nuova storia. Sul lavoro le trattative e gli incontri sono favoriti.

Pesci:

Anche se siete un po’ nervosi, la giornata è positiva per i sentimenti. Sul lavoro avete la possibilità di emergere, di farvi notare, cercate solo di non essere agitati.