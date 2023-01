Oroscopo Paolo Fox del 10 gennaio, bene per gli Acquario. Problemi finanziari per i Cancro

Ariete: La giornata di domani vi porta Giova in aspetto negativo che vi toglie la voglia di fare e vi porta la stanchezza. In amore le cose anche non andranno molto bene, soprattutto se avete qualche situazione legata al passato da affrontare.

Toro:

Giornata buona per l’amore quella di domani in cui cercherete di recuperare il tempo perso. Sul lavoro dovete prendere una decisione e questo vi porta ad essere un po’ nervosi. Cercate di non far ricadere questa tensione nel rapporto con gli altri.

Gemelli:

Anche voi dei Gemelli sarete favoriti in amore per cui approfittate per organizzare qualcosa di romantico. Se invece c’è qualcosa da chiarire nel rapporto di coppia fatelo oggi. Novità in arrivo sul lavoro.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovrete cercare di non strafare sul lavoro dal momento che la stanchezza si farà sentire. In amore alcuni problemi hanno messo a dura prova la relazione ma non pensate subito in maniera negativa.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che state vivendo una fase in cui avete voglia di cambiare sia sul lavoro che nella vita privata. Avete tanta insofferenza che vi spinge a cercare cose nuove. Attenzione alle trasgressioni in amore.

Vergine:

Durante la giornata di domani l’amore andrà molto bene mentre sul lavoro sono favoriti i nuovi progetti. Cercate soluzioni per vecchie discussioni ed evitate gli sforzi fisici eccessivi.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che quella di domani sarà una giornata sottotono in cui la stanchezza si fa sentire: cercate di fare solo il minimo indispensabile. In questo periodo non date molto spazio all’amore e ai sentimenti.

Scorpione:

La giornata nasce con un po’ di pressione, c’è nervosismo e potrebbero esserci delle discussioni. Cercate di scaricare i nervi in attesa della serata quando le cose miglioreranno. Sul lavoro non fate il passo più lungo della gamba.

Sagittario:

Provate a osare in amore dal momento che siete sei favoriti dalle stelle e cercate di vincere le reticenze. Sul lavoro potrebbe esserci un po’ di nervosismo, ma a breve le cose miglioreranno.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che domani vi servirà cautela in amore mentre sul lavoro c’è un po’ di stanchezza, forse a causa di un sovraccarico di impegni.

Acquario:

Quella di domani sarà una giornata positiva e di recupero sia in amore che sul lavoro. Potrete anche staccare la spina e provare a rilassarvi e a divertirvi un po’: ne avete bisogno.

Pesci:

Sul lavoro ci sono impegni importanti da portare avanti. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo periodo potreste prendere delle decisioni che influiranno sul vostro futuro.