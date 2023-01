Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania: ecco gli eletti

L’avvocato Domenicantonio D’Alessandro è il nuovo presidente dell’ordine degli avvocati di Vallo della Lucania. La sua lista Libera Insieme per l’Avvocatura ha ottenuto più voti rispetto all’altra lista guidata da Michele Barbato.

Ordine degli avvocati di Vallo: le elezioni

È stato un testa a testa lo spoglio delle schede quasi fino alla fine. Poi il risultato a favore di D’Alessandro con sei consiglieri eletti contro i cinque dell’altra.

Le urne per il rinnovo del consiglio che porterà all’elezione del nuovo presidente sono state aperte giovedì mattina ed ieri mattina. Alle 14.30 l’inizio dello spoglio.

Il consiglio

Il neo consiglio sarà composto da Domenico Antonio D’Alessandro (327 voti), Alessio Della Torre (306), Rocco Felicita (268), Gabriella Cioffi (268), Erminia Lembo (261), Lucio Oricchio (171) per la lista più votata; con Barbato (308) sono stati eletti Giuseppe Amorelli (205), Rodolfo Punzo (191), Marcello D’Aiuto (172), Simona Mazzeo (167).

Restano fuori gli altri candidati:

Cecilia Del Forno, Angela Del Verme, Massimo Farro, Elena Anna Gerardo, Pierluigi Guglielmotti, Iolanda Molinaro.

Entrambe le liste avevano presentato il loro progetto con il lavoro da svolgere. A sposare il progetto Insieme per l’Avvocatura che si è aggiudicata una percentuale più alta di voti anche l’Associazione giovani avvocati di Vallo che ha sostituto l’intera lista ed aveva candidato l’avvocato Ubaldo Serra consigliere nazionale Aiga, e membro del direttivo di sezione, da sempre attivamente impegnato nelle attività associative che non è entrato in consiglio.