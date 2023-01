È di Eboli il «Campione del Volante». Paolo Cicalese si riconferma campione italiano di velocità: protagonista dell’automobilismo in Campania

L’annuncio lo lancia direttamente Paolo Cicalese attraverso i suoi canali social. E immediata è la reazione di tantissimi ebolitani e tanti atleti che si cimentano a bordo delle quattro e due ruote, nella Piana del Sele e nel Centro sud Italia.

Le sue parole

«Il prossimo 4 febbraio sarò a Vicenza in occasione della cerimonia di premiazione del campionato italiano di velocità montagna anno 2022 – dice Paolo – Per il quarto anno consecutivo mi onorero’ del titolo di campione italiano assoluto gruppo racing start aspirato».

L’emozione e la soddisfazione

E poi la nota emotiva: «Raggiungere questo obiettivo ancora una volta e ad una età non più giovanissima, rappresenta per me motivo di particolare orgoglio. Voglio condividere con tutti voi la gioia per questo strepitoso risultato, ottenuto con tutta la tenacia e determinazione di cui siamo capaci solo noi Ebolitani!».

Paolo Cicalese ha all’attivo una carriera sportiva di lungo corso. Più volete campione sulle piste degli autodromi più importanti e quotati d’Italia, si conferma per la quarta volta campione italiano assoluto gruppo racing start aspirato.

A lui il plauso degli addetti ai lavori e di quanti a vario titolo gravitano nel panorama nazionale di una disciplina sportiva che non è affatto seconda a nessun altro sport praticato con competenza, professionalità e grande disciplina.