Acqua liscia o gassata, quale scegliere e perché devi seguire i consigli dell’esperto

In un mondo in cui l’acqua è diventata un bene prezioso e scarsamente disponibile, scegliere la giusta acqua da bere è diventato un compito fondamentale.

Ogni giorno ci troviamo di fronte a una vasta gamma di scelte, dalle comuni bottiglie di acqua in plastica alle marche più esclusive di acqua in bottiglia.

Ma qual è la scelta migliore? In questo articolo esamineremo i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tipologie di acqua per aiutarvi a prendere la decisione più appropriata per voi.

Le caratteristiche dell’acqua liscia e dell’acqua gassata

L’acqua liscia è essenzialmente una bevanda incolore, inodore e insapore, che deriva da fonti naturali come fiumi, laghi o pozzi.

Di solito viene filtrata per rimuovere eventuali contaminanti ed è priva di additivi chimici o sostanze nutritive. A differenza dell’acqua liscia, l’acqua gassata è stata trattata con anidride carbonica per creare un effetto frizzante.

Può essere aromatizzata con vari sapori, dal limone al miele al lampone, ed è ricca di zuccheri aggiunti.

Cosa dicono gli esperti sull’acqua liscia e gassata

Gli esperti hanno diversi punti di vista sull’acqua liscia e gassata. Secondo la Mayo Clinic, l’acqua liscia è una delle opzioni più salutari per dissetarsi, in quanto è priva di calorie ed è ricca di minerali essenziali come magnesio, calcio e sodio.

D’altra parte, l’American Heart Association (AHA) consiglia di consumare acqua gassata con moderazione a causa del contenuto elevato di zuccheri aggiunti presente in queste bevande.

L’AHA raccomanda anche di evitare le bevande dietetiche gassate che contengono edulcoranti artificiali, poiché potrebbero contribuire all’obesità e al diabete.

Perché ai bambini non piace l’acqua gassata

Molti bambini non amano l’acqua gassata perché trovano il sapore troppo forte o “sparato”. Molti adulti preferiscono invece le bevande gassate perché lo trovano più divertente e rinfrescante rispetto all’acqua liscia.

Tuttavia, i bambini possono abituarsi all’acqua gassata se viene servita in piccole quantità durante pasti o spuntini più frequentemente.

Per incoraggiarli a bere acqua gassata, è meglio cercare prodotti senza zucchero aggiunto oppure acqua frizzante aromatizzata naturalmente con frutta fresca a pezzetti.

Quanti litri di acqua bisognerebbe bere tutti i giorni

Secondo gli esperti della Mayo Clinic, la quantità di acqua che dovremmo bere al giorno dipende dal nostro peso corporeo e dalle nostre condizioni di salute: generalmente si consiglia di bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno (circa 2 litri).

Se praticate sport regolarmente o siete sotto stress, dovreste aumentare la vostra assunzione giornaliera di acqua fino a 3 litri o più.

Anche se la maggior parte delle persone preferisce bere acqua liscia, non esistono regole precise su quale tipo scegliere: sia l’acqua liscia che quella gassata possono essere consumate con moderazione come parte di un regime alimentare sano.

Quali sono i benefici dell’acqua liscia e dell’acqua gassata

L’acqua liscia fornisce minerali importanti come magnesio, calcio e sodio che contribuiscono al normale funzionamento del corpo umano e alla salute generale del nostro organismo.

Può aumentare il livello di energia ed eliminare la sensazione di stanchezza causata dalla disidratazione. L’acqua gassata può anche portare beneficio alla salute: contribuire ad alleviare la costipazione grazie al suo effetto “frizzante”, regolare il pH del corpo ed eliminare i gas in eccesso nel tratto digestivo.

Tuttavia, entrambe le tipologie devono essere consumate con moderazione: è importante limitare l’apporto calorico fornito da quelle aromatizzate e scegliere sempre le versioni senza zucchero aggiunto per ridurre il rischio di obesità e malattie cardiovascolari associate all’alimentazione scorretta.

Scegliere la giusta acqua può fare una grande differenza nella vostra salute e benessere

Prendete in considerazione le scelte di acqua che meglio si adattano alle vostre esigenze, sia dal punto di vista del gusto che della qualità.

Non c’è una risposta giusta o sbagliata quando si tratta di acqua: dipende dalle vostre preferenze. Quindi assicuratevi di prendere una decisione informata, affidabile e consapevole su quale acqua scegliere.