Personale ATA: novità in arrivo per il 2023 – 2024: ecco i Bandi in arrivo

Tra il 2023 e il 2024 verrà aggiornata la classifica del personale ATA, con l’apertura delle graduatorie ATA per aggiornare i punteggi o entrare in graduatoria e il lancio di nuove graduatorie per il DSGA. Nella primavera del 2023 verrà lanciato il concorso ATA 24 mesi, ovvero un nuovo bando per la formazione del primo pool di rating ATA valido per anni. 2023/2024.

Nel 2024, invece, sarà pubblicato il bando concorsuale per l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terzo livello, valide per il triennio accademico 2024/2027.Le nuove graduatorie sostituiranno quelle attualmente in vigore.

Inoltre, nel 2023 dovrebbe essere annunciato un nuovo concorso per il personale ATA all’estero. Sono infine. previsti il ​​Concorso Regolare per DSGA e il Concorso Speciale per Recitazione DSGA.

Concorsi Ata, le novità in arrivo nel 2023 e 2024

C’è sempre grande attesa per nuovi concorsi per aggiornare la prima graduatoria di gruppi, circoli e scuole relativa al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole. In particolare, questa è la graduatoria ATA di 24 mesi e la graduatoria ATA per le scuole superiori.

I successivi bandi di concorso ATA pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito serviranno ad aggiornare la prima graduatoria valida per l’anno scolastico 2023/24 e aggiornare le graduatorie ATA Fascia III in vigore per il triennio scolastico 2024/26.

Pertanto, per poter aggiornare la propria posizione in graduatoria o entrare nell’elenco del personale ATA, è necessario attendere che il Miur indichi nuovi concorsi.

Le chiamate per il personale ATA

Le chiamate ATA vengono aperte ogni anno per le graduatorie ATA Band 1 e ogni tre anni per le graduatorie ATA Band 3, con la consapevolezza che le classificazioni ATA Band 3 rimangono valide per 3 anni.

Una menzione particolare meritano i concorsi per i direttori generali e amministrativi dei servizi (DSGA). Saranno annunciate due procedure concorsuali. Si tratta del concorso DSGA e del concorso speciale per DSGA facente funzioni.

I bandi, previsti per lo scorso anno, sono stati rinviati e dovrebbero essere lanciati nei prossimi mesi. Ogni anno, inoltre, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) bandisce un concorso per reclutare personale ATA da inviare all’estero. Pertanto, si attende il concorso per a.s. 2023/2024.

I prossimi Bandi

Nello specifico, i prossimi tornei saranno annunciati dal MIUR come segue: