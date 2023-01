Eboli: l’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata ha, finalmente, il nuovo primario del reparto di Chirurgia

Il nuovo Primario del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Eboli è a tutti gli effetti il dottor Luigi Sparavigna, che fino ad adesso aveva svolto l’incarico di facente funzione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Eboli Mario Conte:

Apprendo con grande soddisfazione questa nomina che dimostra come le nostre reiterate istanze siano state accolte. Si tratta di un ulteriore segnale che promette il pieno recupero della funzionalità di un reparto nevralgico per il nostro Ospedale.

Nonostante il personale ridotto, in questi mesi l’equipe del dottor Sparavigna ha ottenuto risultati importanti con circa 200 interventi eseguiti.“Ringrazio Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Salerno. Auspico che si prosegua ancora su questa strada, implementando nuove risorse per incrementare la pianta organica medica e infermieristica del nostro Ospedale”.