Un progetto da 175mila euro per la riqualificazione di Palazzo Bamonte nel cuore di Ottati

Un progetto per completare la riqualificazione e il recupero di Palazzo Bamonte, storico edificio che sorge nel cuore di Ottati.

L’iter

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno. L’esecutivo ha approvato lo studio di fattibilità dando di fatto il via all’iter progettuale. Si tratterebbe di un secondo progetto relativo all’immobile, considerato che nel 2014, grazie al cosiddetto decreto “Sblocca Italia”, l’Ente alburnino ottenne finanziamenti per recuperare il piano terra del complesso edilizio di Palazzo Bamonte.

Ecco il progetto e le intenzioni dell’Ente

Ora si punta al recupero del primo piano. Costo del progetto quasi 175 mila euro, di cui 141mila per i lavori. Nel 2019, grazie ai fondi precedentemente ottenuti, il comune di Ottati provvide ad eseguire dei primi interventi per realizzare una centro assistenziale per anziani.

Un progetto che nelle intenzioni della precedente amministrazione, guidata dal sindaco Eduardo Doddato, avrebbe garantito crescita economica e sociale del borgo e dei centri limitrofi.