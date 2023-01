Nuovo allerta meteo e ancora scuole chiuse a Sapri

L’ultimo bollettino meteo pubblicato dalla centrale regionale di Protezione Civile Regione Campania definisce per la zona del Golfo di Policastro un livello di allerta arancione dalle ore 12:00 di domani, venerdì 20 gennaio alle ore 08:00 di sabato 21 gennaio.

Le previsioni

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti molto forti con raffiche meridionali in rotazione fino ai quadranti settentrionali. Mare molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte.

Scuole chiuse, l’ordinanza

Per questo il sindaco Antonio Gentile, sentito il Coc di Protezione Civile, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è valido a partire dalle 14. Gli studenti erano rimasti a casa già per due giorni questa settimana, sempre a causa del maltempo.

L’ordinanza del sindaco Gentile, inoltre, prevede la chiusura del cimitero, la sospensione del mercato settimanale di Via Quarto e di Via Gabriele d’Annunzio, il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanza delle aree del lungomare. Il provvedimento è valido per venerdì 20 gennaio.

«Si raccomanda prudenza in concomitanza degli eventi atmosferici. Per ogni necessità contattare la Polizia Municipale ed il CoC di Protezione Civile», dice il primo cittadino.