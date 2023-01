27enne investita e uccisa a Salerno, 20enne rischia accusa per omicidio stradale. Comune pensa a “zone 30”

Investita e uccisa nei pressi del teatro Verdi di Salerno, proseguono le indagini per la morte di Assen Zharbossyn. I carabinieri starebbero valutando la posizione del 20enne di Mercato San Severino che guidava l’auto.

Investita e uccisa nel centro di Salerno: le indagini

Rischia di essere indagato di omicidio stradale. Un atto dovuto al fine di accertare come è avvenuto il sinistro. Un aiuto fondamentale agli inquirenti lo daranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che puntano proprio sulla zona dove è avvenuto il sinistro, già acquisite dagli inquirenti.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di martedì 7 gennaio. La giovane sembra stesse attraversando la strada quando è sopraggiunta la vettura con a bordo il ventenne che l’ha investita e uccisa.

Il corpo della ragazza è rimasto bloccato sotto le ruote dell’auto; liberata dai vigili del fuoco, purtroppo era già morta e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Dolore per la morte di Assen Zharbossyn all’università di Salerno. Cordoglio anche del sindaco di Salerno Enzo Napoli.

Le zone 30

E dopo l’ennesima tragedia l’amministrazione comunale pensa di istituire la zona 30 in centro. «Era in cantiere da due mesi, ma non si fa dall’oggi al domani», spiega l’assessore alla sicurezza Claudio Tringali. Comunque la zona 30 si farà e potrebbe essere d’ausilio per ridurre il numero di incidenti in centro.