Una grande opportunità per 2000 apicoltori campani: più di 1mln di euro dopo l’interrogazione di Pellegrino

Una significativa opportunità per 2000 apicoltori campani. L’apicoltura è un importante settore strategico per la nostra Regione. 1,6 milioni di euro per la Regione Campania.

Un importante settore strategico per la Campania

I 97.541 alveari presenti in Campania rappresentano un prezioso presidio di monitoraggio ambientale oltre che una reale e concreta opportunità occupazionale. Mantenuti gli impegni dopo la mia interrogazione presentata in Consiglio Regionale a settembre. Rivolgo un sentito grazie al Presidente, Vincenzo De Luca e all’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo.

L’importanza degli allevamenti di api

L’apicoltura è l’allevamento di api allo scopo di sfruttare i prodotti dell’alveare, costituito da un’arnia popolata da una famiglia di api. Le specie di api allevate sono diverse ma, per la sua produttività, ha netta predominanza l’ape europea o ape mellifera (Apis mellifera Linnaeus) che è la specie del genere Apis più diffusa al mondo.

La Regione Campania ha disciplinato con propria legge 29 marzo 2006, n. 7 gli interventi per l’incremento, lo sviluppo e la salvaguardia dell’apicoltura che è considerata attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

L‘apicoltura inoltre, avendo caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole.