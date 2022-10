Un corso di apicoltura a Policastro

L’apicoltura è fondamentale per tutto il comparto agricolo. Infatti, oltre ad avere la sua valenza economica, ha anche un’enorme valenza ambientale. Ciò grazie al ruolo che riveste nell’impollinazione sia delle colture da reddito, sia delle specie vegetali non coltivate.

Il corso di apicoltura a Policastro

Ad una pratica così rilevante sarà dedicato un corso in programma a Policastro Bussentino. L’iniziativa è promossa in collaborazione con AAPS e con il patrocinio del Comune di Santa Marina.

Il corso si suddivide in più incontri, con la presentazione dei seguenti argomenti:

avvicinamento dell’alveare;

visita all’alveare;

raccolta sciami;

studio di una patologia;

sciamatura artificiale;

prelievo dei melari in campo.

I primi incontri si terranno venerdì 14 e sabato 15 ottobre alle 16.30 presso il convento di San Francesco, SS 18 tirrena inferiore a Policastro Bussentino.

Per informazioni e prenotazioni contattare Vincenzo La Triglia, telefono 3336392387.

L’apicoltura in Italia

In Italia l’apicoltura è un settore che ha visto una grande crescita negli ultimi anni. In particolare sempre più giovani si sono avvicinati a questa attività e con una sempre maggiore professionalità nell’eseguirla. Di recente, complice anche il contesto economico-sociale, c’è stata una crisi del settore, come del resto del comparto agricolo e di quello zootecnico. Ecco perché da più parti si chiede un sostegno al settore.