Maltempo, infiltrazioni d’acqua nelle scuole a Vallo della Lucania

Piove a scuola. L’acqua si è infiltrata all’interno delle aule dell’istituto Cenni – Marconi di Vallo della Lucania. I video registrati da alcuni studenti mostrano l’acqua piovana entrare dalle finestre e bagnare interamente il pavimento. Infiltrazioni anche nella palestra.

I precedenti

Un fenomeno, questo, che in realtà si era già presentato con la forte ondata di maltempo di novembre. In quel caso non solo gli studenti del Cenni – Marconi segnalarono il disagio ma anche quelli dell’Istituto Vico – De Vivo di Agropoli.

Scuole chiuse

Intanto domani le scuole resteranno chiuse in varie località: Controne, Castelnuovo Cilento, Serre, Albanella e Teggiano.

L’allerta meteo

Fino a venerdì permane una allerta per precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

Si prevedono ancora precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte.​

Dalle 9 di domani, giovedì 19 gennaio, fino alle 9 di dopodomani, venerdì 20 gennaio, l’allerta diventa giallo. Previste precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o isolato temporale con un possibile rischio sia idrogeologico che idraulico.