La Pro Loco di Campagna ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno

50 anni per la Pro Loco di Campagna. La cerimonia ufficiale si è tenuta il 14 gennaio presso la sala Gelsomino D’Ambrosio del comune. Per l’occasione è stata donata una targa ricordo a tutti i dodici presidenti che si sono succeduti dalla nascita ad oggi.

Ossia: Diodato Caleo, Francesco Granito, Arturo Busillo, Vito Luongo, Liberato Muro, Giacomo Aiello, Carmine Granito, Remo Luongo, Giuseppe Ruggiero, Gelsomino Iuorio, Adelfio Pierro, Maria Rosaria Polisciano.

La cerimonia per la Pro Loco di Campagna

A ritirare la targa ricordo dei presidenti che in questo lasso di tempo sono venuti a mancare sono stati i loro familiari che hanno vissuto, in questo modo, un momento molto emozionante in memoria dei loro cari e di tutte le belle iniziative messe a punto sul territorio di Campagna grazie al valido strumento della Pro Loco.

A prendere parte all’evento anche il sindaco Roberto Monaco.

Il programma dell’evento

Durante la cerimonia sono stati menzionati e ringraziati anche tutti i soci fondatori che, nel 1971, si attivarono per far nascere la Pro Loco di Campagna e per renderla operativa e duratura nel tempo.

I ringraziamenti sono stati rivolti a Liberato Lungo, Rubino Lungo, Fiore Cubicciotti, Liberato Busillo, Angelo Magliano, Elio Lungo, Carmine Iuorio, Diodato Caleo, Caio D’Ambrosio, Gerardo Calenda, Armando Busillo, Bruno D’Ambrosio, Guglielmo Mele, Enrico Solimeo, Vito Mirra, Pasquale Del Giorno, Giuseppe Giordano, Luigi Marcantuono, Lelio Del Giorno, Umberto Giordano, Antonio Lungo, Vito Izzo e Franco Lupo.

La Pro Loco di Campagna, a distanza di cinquant’anni dalla sua nascita, continua ad essere attiva su tutto il territorio. Essa risulta promotrice di alcuni degli eventi di successo che, puntualmente, si tengono nella cittadina.